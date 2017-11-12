Каспер Шмейхель: поле было ужасным, но игру сборной Дании это не оправдывает

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился впечатлениями от ничьей с Ирландией в первом стыковом матче европейской квалификации за право на участие в чемпионате мира — 2018. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 0:0.

«Пришлось играть на ужасном поле. Я слышал, что в Ирландии поле будет немного лучше, поэтому мы надеемся, что там наша игра будет безупречной. Мы пытались играть в быстрый, резкий футбол, но на таком газоне очень трудно контролировать мяч. Это не оправдание — для всех поле было одинаковом.

Но это ещё не конец света. Мы находимся в лучшем положении, чем перед игрой, потому что для нас было очень важно не пропустить», — сказал игрок в эфире Sky Sports.