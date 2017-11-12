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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Каспер Шмейхель: поле было ужасным, но игру сборной Дании это не оправдывает

Футбол

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился впечатлениями от ничьей с Ирландией в первом стыковом матче европейской квалификации за право на участие в чемпионате мира — 2018. Встреча проходила в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершилась со счётом 0:0.

«Пришлось играть на ужасном поле. Я слышал, что в Ирландии поле будет немного лучше, поэтому мы надеемся, что там наша игра будет безупречной. Мы пытались играть в быстрый, резкий футбол, но на таком газоне очень трудно контролировать мяч. Это не оправдание — для всех поле было одинаковом.

Но это ещё не конец света. Мы находимся в лучшем положении, чем перед игрой, потому что для нас было очень важно не пропустить», — сказал игрок в эфире Sky Sports.

Сборные Дании и Ирландии сыграли вничью в первом стыковом матче
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Сборная Дании - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Каспер Шмейхель ЧМ-2018
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