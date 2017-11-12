Джака: не понимаю, почему все так обсуждают пенальти в ворота Северной Ирландии

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака признался, что не понимает массового обсуждения решения румынского рефери Овидиу Хацегана в матче с командой Северной Ирландии (1:0) назначить пенальти, который был реализован Рикардо Родригесом на 58-й минуте и принёс швейцарцам победу в первом матче раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.



В игровом моменте мяч после удара по воротам попал в руку Корри Эвансу, что стало основанием для назначения 11-метрового удара. Североирландская сторона после матча высказала возмущение данным решением арбитра.

«Я не знаю, почему это такая серьёзная тема и почему вокруг неё происходит такая большая дискуссия. Мы были лучше, мы хотим показать свою силу снова и поехать Россию. Мы хорошая команда.



Мы, может быть, сильнее Северной Ирландии, и в воскресенье со всей поддержкой фанатов мы должны попасть на ЧМ и обрадовать страну. А пенальти — это решение судьи», — цитирует Джаку Sky Sports.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Stand out jerseys‏.