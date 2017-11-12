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«Луч-Энергия» одержал волевую победу над «Шинником» и покинул зону вылета ФНЛ

Футбол

«Луч-Энергия» выиграл у «Шинника» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Луч-Энергия» прервал серию из четырёх матчей в турнире без побед.

На гол Никиты Безлихотнова хозяева ответили точными ударами Оливера Пражновски, Ивана Хлебородова и Ишхана Гелояна.

«Луч-Энергия» с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (34 очка) находится на шестой строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
12 ноября 2017, воскресенье. 08:00 МСК
Луч-Энергия
Владивосток
3 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 – Безлихотнов – 18, 1:1 – Пражновски – 62, 2:1 – Хлебородов – 86, 3:1 – Гелоян – 88
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Луч-Энергия Шинник
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