«Луч-Энергия» одержал волевую победу над «Шинником» и покинул зону вылета ФНЛ

«Луч-Энергия» выиграл у «Шинника» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Луч-Энергия» прервал серию из четырёх матчей в турнире без побед.

На гол Никиты Безлихотнова хозяева ответили точными ударами Оливера Пражновски, Ивана Хлебородова и Ишхана Гелояна.

«Луч-Энергия» с 24 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Шинник» (34 очка) находится на шестой строчке.