Ибишевич объявил о завершении карьеры в сборной Боснии и Герцеговины

Нападающий «Герты» и сборной Боснии и Герцеговины Ведад Ибишевич объявил о завершении международной карьеры. По итогам квалификации чемпионата мира 2018 года боснийцы не сумели пробиться на турнир.

«Я принял решение попрощаться со сборной, если мы не выйдем на чемпионат мира. После последнего матча я много думал и решил уйти», — приводит слова игрока Le Figaro.

33-летний Ибишевич дебютировал за сборную Боснии в 2007 году и с тех пор провёл за национальную команду 82 матча, в которых забил 28 голов.