Мозес: самое серьёзное влияние на мою игру оказал Аспиликуэта

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес рассказал о влиянии, которое на его игру оказал партнёр по команде Сесар Аспиликуэта. По ходу прошлого сезона Мозес закрепился в составе синих в качестве правого латераля, хотя до этого всю карьеру провёл на позиции вингера.

«Самое серьёзное влияние на мою игру оказал Аспиликуэта. Он сыграл весомую роль в моём прогрессе как защитника. В каждом матче он старается подсказывать мне, чтобы убедиться, что я занимаю правильную позицию, и я чувствую его поддержку», — сказал Мозес в интервью Goal.