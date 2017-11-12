Фернандес, Кокорин и Акинфеев отсутствуют на тренировке сборной России

Защитник Марио Фернандес, форвард Александр Кокорин и вратарь Игорь Акинфеев отсутствуют на тренировке сборной России после товарищеского матча с командой Аргентины (0:1), передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.

Фернандес, получивший повреждение по ходу игры, сразу начал заниматься по индивидуальной программе, Кокорин и Акинфеев вышли на поле и сразу ушли. Команда разделилась на две группы. Те, кто играл вчера, проводят восстановительную тренировку. Остальные работают в общей группе.

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с Испанией в Санкт-Петербурге.