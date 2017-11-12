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ЧМ-2018 - Европа
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Барцальи: наступили напряженные дни, так как на карту поставлено очень многое

Футбол

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи поделился ожиданиями от ответного матча со Швецией (13 ноября) в плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года. В первой встрече итальянцы уступили на выезде со счётом 0:1. Ответная игра пройдёт в Милане.

«Для нас наступили напряженные дни, так как на карту поставлено очень многое. Мы уступаем в счёте, поэтому всё зависит от нас. Мы можем перевернуть ход противостояния своей решимостью, и стадион „Сан-Сиро“ должен подтолкнуть нас к этому», — цитирует Барцальи издание Football Italia.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Андреа Барцальи
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