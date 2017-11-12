Соболь: к отбору на Евро-2020 Украина подойдёт с оптимизмом, по-другому нельзя

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал победу над Словакией (2:1) в товарищеском матче и поделился ожиданиями от квалификации на Евро-2020, которая начнётся в следующем году.



«Когда добываешь максимальный результат, проигрывая по ходу матча, то это прибавляет уверенности в своих силах, и не имеет значения, официальная это игра или товарищеская.

К отбору на Евро сборная Украины подойдёт с оптимизмом, по-другому нельзя. Сейчас не получилось добыть путёвку на чемпионат мира, поэтому постараемся наверстать упущенное в квалификационных матчах чемпионата Европы», – сказал Соболь.