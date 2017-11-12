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Соболь: к отбору на Евро-2020 Украина подойдёт с оптимизмом, по-другому нельзя

Футбол

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал победу над Словакией (2:1) в товарищеском матче и поделился ожиданиями от квалификации на Евро-2020, которая начнётся в следующем году.

«Когда добываешь максимальный результат, проигрывая по ходу матча, то это прибавляет уверенности в своих силах, и не имеет значения, официальная это игра или товарищеская.

К отбору на Евро сборная Украины подойдёт с оптимизмом, по-другому нельзя. Сейчас не получилось добыть путёвку на чемпионат мира, поэтому постараемся наверстать упущенное в квалификационных матчах чемпионата Европы», – сказал Соболь.

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Источник: Команда №1 Сообщить об ошибке
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Сборная Словакии — Футбол Сборная Украины — Футбол Эдуард Соболь товарищеские матчи
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