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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Экдаль: честно говоря, я ожидал, что сборная Италии будет играть сильнее

Футбол

Полузащитник сборной Швеции Олбин Экдаль поделился ожиданиями от ответного стыкового матча с Италией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира — 2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Мы, конечно, не фавориты, потому что мы выиграли только со счётом 1:0, а Италия будет другой командой на „Сан-Сиро“. Честно говоря, я ожидал, что Италия будет играть сильнее, но всё может измениться в понедельник.

Наши оппоненты будут играть с большей агрессией, но мы хороши в обороне. „Сан Сиро“ придаст Италии импульс, нужно будет выстоять», — сказал Экдаль в интервью TMW Radio.

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Источник: TMW Radio Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Олбин Экдаль ЧМ-2018
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