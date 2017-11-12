Экдаль: честно говоря, я ожидал, что сборная Италии будет играть сильнее

Полузащитник сборной Швеции Олбин Экдаль поделился ожиданиями от ответного стыкового матча с Италией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира — 2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Мы, конечно, не фавориты, потому что мы выиграли только со счётом 1:0, а Италия будет другой командой на „Сан-Сиро“. Честно говоря, я ожидал, что Италия будет играть сильнее, но всё может измениться в понедельник.



Наши оппоненты будут играть с большей агрессией, но мы хороши в обороне. „Сан Сиро“ придаст Италии импульс, нужно будет выстоять», — сказал Экдаль в интервью TMW Radio.