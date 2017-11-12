Мойес: буду относиться к Х. Эрнандесу так же, как и к другим игрокам «Вест Хэма»

Новый главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес ответил на вопрос об отношении к форварду Хавьеру Эрнандесу, который редко попадал в состав «Манчестер Юнайтед» под его руководством.

«Он классный бомбардир, блестящий завершитель атак. Ему было сложно в «Юнайтед», потому что у меня были Робин ван Перси, Уэйн Руни, Дэнни Уэлбек, Синдзи Кагава — высочайшая конкуренция. Но ко всем я буду относиться одинаково — если он хорошо играет и забивает, то никаких проблем. Если это не так, реакция будет той же самой, что и для остальных», — цитирует Мойеса the Guardian.