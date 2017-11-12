Васин: считаю совпадением, что в сборной у меня меньше ошибок, чем в ЦСКА

Защитник сборной России и ЦСКА Виктор Васин прокомментировал свою игру в товарищеском матче с командой Аргентины (0:1). Игра прошла на стадионе «Лужники» в Москве и стала первой на этой арене после масштабной реконструкции.



«То, что Черчесов говорил перед тренировкой, останется внутри команды. Хвалил или нет — тоже.

У меня в сборной меньше ошибок, чем в ЦСКА? Считаю, это совпадение. Вчерашней игрой не очень доволен, но оценку могу поставить удовлетворительную.

«Лужники» — прекрасный стадион. Когда впервые попадаешь туда, не ощущаешь, что он такой вместительный. Очень уютный. Знакомые были на матче. Да, были небольшие проблемы, но в целом всё хорошо», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.