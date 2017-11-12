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«Уфа» — «Пафос» — 3:0. Видеообзор финала коммерческого турнира на Кипре

Футбол

«Уфа» выиграла коммерческий турнир Korantina Homes Cup 2017, который прошёл на Кипре.

11 ноября в решающем матче уфимцы встретились с хозяевами соревнований — кипрским «Пафосом». Чтобы занять первое место на турнире, команде Сергея Семака нужна была только победа, и она её добилась — 3:0. Голами в составе «Уфы» отличились Дмитрий Сысуев, Исламнур Абдулавов и Веролюб Салатич.

Видеообзор финального матча турнира «Уфа» — «Пафос» доступен на официальном аккаунте российского клуба в видеохостинге Youtube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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