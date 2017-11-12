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Иско не поможет сборной Испании в матче с Россией

Футбол

Полузащитник «Реала» и сборной Испании Иско получил повреждение в товарищеской встрече с соперниками из Коста-Рики (5:0) и пропустит игру с национальной командой России. Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании. Иско не будет включён в заявку на матч из-за травмы.

Иско начал матч со сборной Коста-Рики в стартовом составе и был заменён на 65-й минуте.

Товарищеская встреча сборных России и Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге. Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Иско Травмы — футбол ЧМ-2018
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