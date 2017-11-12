22 полицейских пострадало из-за действий марокканских болельщиков в Брюсселе

Двадцать два брюссельских полицейских получили травмы в результате столкновений с болельщиками сборной Марокко, которые отмечали в столице Бельгии выход своей команды на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, успех Марокко праздновали около 1 500 человек, и примерно 300 из них участвовали в беспорядках, атакуя полицейских, грабя магазины и сжигая автомобили. Полиции пришлось использовать водометы, чтобы контролировать толпу.

В Брюсселе живёт более 100 тыс. человек марокканского происхождения. Их сборная впервые с 1998 года сыграет на чемпионате мира.

Фотографии беспорядков можно посмотреть в «Твиттере».