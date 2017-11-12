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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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22 полицейских пострадало из-за действий марокканских болельщиков в Брюсселе

Футбол

Двадцать два брюссельских полицейских получили травмы в результате столкновений с болельщиками сборной Марокко, которые отмечали в столице Бельгии выход своей команды на чемпионат мира 2018 года. Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, успех Марокко праздновали около 1 500 человек, и примерно 300 из них участвовали в беспорядках, атакуя полицейских, грабя магазины и сжигая автомобили. Полиции пришлось использовать водометы, чтобы контролировать толпу.

В Брюсселе живёт более 100 тыс. человек марокканского происхождения. Их сборная впервые с 1998 года сыграет на чемпионате мира.

Фотографии беспорядков можно посмотреть в «Твиттере».

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе после выхода на ЧМ
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Марокко — Футбол Болельщики — Футбол Фото
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