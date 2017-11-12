Соланке и Кук вызваны в сборную Англии, Джонс вернулся в расположение «МЮ»

Нападающий «Ливерпуля» Доминик Соланке и полузащитник «Борнмута» Льюис Кук вызваны в сборную Англии для подготовки к товарищескому матчу со сборной Бразилии, который состоится 14 ноября. Об этом сообщает официальный сайт футбольной ассоциации Англии.

Защитник сборной Англии Фил Джонс возвращается в расположение «Манчестер Юнайтед». Игрок получил травму по ходу товарищеского матча с командой Германии (0:0).

Соланке и Кук были ключевыми членами сборной Англии U20, как главный бомбардир и капитан соответственно. На ЧМ-2017 U20 «львы» добились победы.