Тренер «Луча-Энергии»: ребята почувствовали, что они кому-то нужны

Главный тренер «Луча-Энергии» Жолт Хорняк прокомментировал победу над «Шинником» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Луч-Энергия» прервал серию из четырёх матчей в турнире без побед.

«Спасибо болельщикам за поддержку. Эта победа рождалась очень тяжело. В первом тайме мы вышли будто бы со слишком большим «респектом» к сопернику и в итоге допустили ошибку и пропустили гол. После перерыва помогли замены, хотя пришлось уже идти ва-банк. Именно так, на мой взгляд, и должны усиливать игру выходящие на замену футболисты.



Для нас очень важна поддержка и внимание губернатора, спонсоров. Ребята почувствовали, что они кому-то нужны. Со своей стороны могу заверить, что мы будем работать на совесть и сделаем всё, чтобы команда поднялась в турнирной таблице.



Как мотивировал команду в перерыве? Не могу дословно сказать – там были и очень плохие слова. Но ребята молодцы – всё поняли. Собственно, много говорить и не нужно было, потому что ребята сами понимали, в чём они недоработали в первом тайме, почему план на игру не выполняется. У нас никогда нет такого плана – сыграть на ничью», — сказал тренер.