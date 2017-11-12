Побегалов: у «Луча» забрезжили какие-то надежды на нормальную футбольную жизнь

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов прокомментировал выездное поражение от «Луча-Энергии» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила во Владивостоке на стадионе «Динамо» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Мы ожидали от хозяев повышенной активности – всё-таки последняя домашняя игра, забрезжили какие-то надежды на нормальную футбольную жизнь. Это всегда стимулирует, мотивирует. Поэтому предупреждали ребят, что нужно ответить максимальным вниманием и концентрацией. В первом тайме это удалось – мы практически ничего не дали создать сопернику.



Во втором тайме ничего не предвещало беды, но «зевок» при «стандарте» — и гол. Полетели забивать – тут же делаем ещё один ляп и нарываемся на контратаку. «Луч» грамотно воспользовался нашими ошибками. Отсюда обидное поражение, на которое мы никак не рассчитывали», — цитирует тренера сайт ФНЛ.