«Енисей» победил «Тамбов», «Олимпиец» обыграл «Волгарь»

«Енисей» обыграл «Тамбов» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе команды Дмитрия Аленичева оформил латвийский полузащитник Владимир Камеш.

В параллельном матче 23-го тура ФНЛ «Олимпиец» дома одержал победу над «Волгарём» — 2:1. В составе хозяев отличились Игорь Горбунов и Владимир Гогберашвили, за гостей забил Руслан Газзаев.

Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».