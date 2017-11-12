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«Енисей» победил «Тамбов», «Олимпиец» обыграл «Волгарь»

Футбол

«Енисей» обыграл «Тамбов» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе команды Дмитрия Аленичева оформил латвийский полузащитник Владимир Камеш.

В параллельном матче 23-го тура ФНЛ «Олимпиец» дома одержал победу над «Волгарём» — 2:1. В составе хозяев отличились Игорь Горбунов и Владимир Гогберашвили, за гостей забил Руслан Газзаев.

Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
2 : 0
Тамбов
Тамбов
1:0 – Камеш – 22, 2:0 – Камеш – 69
Удаления: нет – Кашчелан, 45, Овсиенко, 80
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
12 ноября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Олимпиец
Нижний Новгород
2 : 1
Волгарь
Астрахань
0:1 – Газзаев – 35, 1:1 – Горбунов – 59, 2:1 – Гогберашвили – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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