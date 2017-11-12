Кривцов: в жизни видел только двух нереальных профессионалов — Мхитаряна и Срну

Защитник «Шахтёра» Сергей Кривцов в программе «Моя гра» прокомментировал подозрение Дарио Срны в употреблении допинга. Срна принял решение приостановить выступления за донецкий клуб из-за ситуации с допинг-пробой, которая дала положительный результат.



«В своей жизни я видел только двух нереальных профессионалов. Первый — Генрих Мхитарян, который 24 часа в сутки живёт футболом. Дарио — профи. Он до тренировки фитнесом занимается и после.



Я очень расстроился, когда узнал об обвинениях в допинге. Я видел его, как он ходил по базе с таким выражением лица… Ему было очень плохо. Он похудел на несколько килограммов. Надеюсь, что всё будет хорошо, его оправдают и скажут, что это была какая-то ошибка», — сказал Кривцов.

Срна: я чист от допинга и смогу доказать это