Лидеры «Арсенала», Месут Озил и Алексис Санчес пока так и не договорились о продлении контракта с клубом, но Арсен Венгер не хочет продавать их. И если до лета ничего не изменится, это будет настоящий провал «канониров» и небывалый случай в истории футбола, когда сразу два футболиста мирового класса покинут команду бесплатно.

Не всегда за крутых игроков приходится платить большие деньги — иногда футболисты могут достаться бесплатно. «ОспортеТВ» представляет топ-10 лучших свободных агентов всех времён.

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