Португальская модель рассказала, что Роналду изменил своей девушке с ней

Нападающего «Реала» Криштиану Роналду подозревают в измене беременной девушке Джорджине Родригес, с которой он встречается около 16 месяцев. Португальская модель и звезда реалити-шоу Наташа Родригес рассказала, что в марте этого года провела ночь с капитаном сборной Португалии.

«Я знала, что у него есть девушка, но мы мы всё равно стали друзьями, между нами было доверие. Он приятный человек, и после долгой переписки с ним было приятно встретиться в живую. Наша ночь вместе была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого.

Сейчас я думаю, что он просто использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что быть с ним — это мечта, при том, что он предал меня. Ему всегда нравилось моё тело и задница", – рассказала девушка на реалити-шоу.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Mirror.