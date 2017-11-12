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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Тарделли: Италии лучше вообще не ехать на ЧМ, чем играть там так, как со Швецией

Футбол

Бывший игрок сборной Италии Марко Тарделли прокомментировал поражение «скуадра адзурра» в первом матче со Швецией (0:1) в плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России.

«Италия играла намного ниже уровня, необходимого для возвращения из Швеции с положительным результатом. Я увидел команду, которая была медленной и предсказуемой. Жалобы на рефери — глупость, потому что на кону место на чемпионате мира, а не на благотворительном турнире. Смешно сказать, что Италия была напугана агрессией шведов. Вы пытаетесь сказать мне, что Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Даниэле Де Росси — это игроки, которых напугал жёсткий стиль игры?

Правда в том, что шведы играли решительно и смело, что было полной противоположностью сборной Италии. Если Италия будет играть так же, как против Швеции, лучше вообще не ехать на ЧМ», — сказал победитель ЧМ-1982 в интервью Il Tempo.

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Источник: Il Tempo Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Марко Тарделли ЧМ-2018
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