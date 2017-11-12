Шовковский: Рауль — неудобный соперник. Он, собака, часто меня огорчал

Бывший голкипер киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский рассказал о лучших игроках, с которыми ему приходилось сталкиваться во время игровой карьеры.



«Если перечислять сильных соперников на поле, то очень интересно и непредсказуемо действовал Месси. В своё время прекрасным игроком был Зидан, много хлопот доставил и Индзаги.



Но когда приходилось играть против форварда «Реала» Рауля, то он, собака, очень часто меня огорчал. Поэтому он для меня неудобный соперник», — цитирует Шовковского Tribuna со ссылкой на FootballHub.

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