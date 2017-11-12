Тихонов: некоторые начинают понимать требования и уровень, который хотим привить

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над «Химками» в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Думаю, что сегодня у нас получилась. Процентов 70 времени мы играли неплохо. У нас не получилось много забить. Хорошие моменты и удары были, но реализация хромает. Хорошо, что есть моменты. Сегодня игра смотрелась с трибун. Некоторые ребята начинают понимать требования, а также то, какой уровень мы хотим привить. Команда сыграла так, как нам позволили „Химки“, — цитирует тренера сайт самарцев.