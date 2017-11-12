Вентура: надеюсь, в ответном матче Италии и Швеции всё будет честно

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился ожиданиями от ответного стыкового матча со Швецией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира — 2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Мы что-то изменим, потому что прошло только 48 часов. Мы надеемся, что ситуация изменится к лучшему, но результат увидим только в конце матча. Мы проанализировали всё, что получилось и не получилось в первой игре… Я полностью осознаю, что эта игра для нас наиважнейшая. Мы знали, что пробиться на ЧМ-2018 будет трудно, с тех пор, как получили Испанию в соперники по групповой стадии.

На мой взгляд, к стилю судейства можно было подойти по-другому, но это часть игры. В конце матча я только сказал, что можно было бы относиться ко всем участникам игры более справедливо.

Не будем забывать, что завтра один из наших игроков будет носить защитную маску. Мы — Италия, и если мы попадём на ЧМ, то сделаем это, играя в футбол. Я не знаю, как сложится завтрашний матч, могу только надеяться, что всё будет честно", — сказал тренер.