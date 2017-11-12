Тренер «Химок»: у «Крыльев» солидная команда, желаю им решить задачу на сезон

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин поделился мыслями о поражении от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 23-го тура ФНЛ.

«Сегодня мы играли с командой, которая укомплектована индивидуально сильными футболистами и реально претендует на повышение в классе. Первый тайм нам не совсем удался. После перерыва мы выглядели достойнее. У нас не совсем получилась игра в средней линии. После пропущенного мяча перестроить игру оказалось сложно.

«Крылья» победили заслуженно. У нас же были несколько хороших подходов. При счёте 0:0 и 0:1 мы могли интригу создать. У самарцев команда солидная. Я желаю ей всяческих успехов и решения задачи на сезон", — цитирует Ирхина сайт «Крыльев».