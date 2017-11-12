«Кубань» проиграла «Динамо» из Санкт-Петербурга в Краснодаре

«Кубань» проиграла «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче 23-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В дебюте игры Артём Кулишев открыл счёт. На исходе часа игры хозяева упустили возможность провести ответный мяч: Никита Маляров не реализовал пенальти.

«Кубань» с 26 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Динамо» из Санкт-Петербурга, набрав 38 баллов, находится на пятой строчке.