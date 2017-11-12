Аленичев: игроки «Енисея» были полны решимости взять реванш у «Тамбова»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал домашнюю победу над «Тамбовом» (2:0) в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

«Постараюсь коротко. Самое чувствительное поражение мы потерпели в этом сезоне в Тамбове, и ребята были полны решимости отыграться, взять реванш. Абсолютно заслуженная победа моей команды. Рад, что не дали сопернику создать ни одного голевого момента. Забили два гола, хотя могли ещё больше забить. Тем более после второго удаления игра потеряла смысл, соперник полностью отошёл назад, и наши игроки просто доигрывали матч.

Важнейшие три очка, сейчас на первом месте результат. По качеству футбола — мы можем сыграть лучше. Главное сегодня было взять три очка, и этой победы мы добились, с чем хотелось всех поздравить", — заявил Аленичев, слова которого приводит пресс-служба «Енисея».