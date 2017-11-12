Экс-игрок «Ливерпуля» Риисе стал футбольным агентом

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Норвегии Йон Арне Риисе объявил, что начал карьеру в качестве футбольного агента.

«С гордостью сообщаю, что теперь стал футбольным агентом. Я побывал по обе стороны переговорного стола. Надеюсь, что смогу помогать игрокам реализовывать их потенциал и помогать развитию карьеры», — написал Риисе в своём «твиттере».

37-летний норвежец повесил бутсы на гвоздь в 2016 году. Большую часть своей карьеры он провёл в «Ливерпуле», а также успел поиграть в «Монако», «Роме», «Фулхэме» и других клубах из Норвегии, Индии и Кипра.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Риисе.