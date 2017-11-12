Буффон: ответный матч со Швецией станет важным в истории сборной Италии

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча со Швецией (13 ноября) в плей-офф квалификационного турнира за право участия в чемпионате мира — 2018 в России. Первая встреча завершилась победой скандинавской команды со счётом 1:0.

«Определённо настал момент высокого напряжения, учитывая, что на кону и какую мы за это несём ответственность. Нет смысла отрицать, что мы можем отыграться и достигнуть нашей цели, реализовать свою мечту. Однако мы осознаём, что это будет важный матч в истории сборной Италии. За свою карьеру я нередко оказывался на таких перекрёстках, когда либо ты выходишь, либо — нет.

Мы хотим послать итальянскому народу сообщение не в виде слов, а в виде дела на футбольном поле. Приглашаем их всех поддержать нас, понимая, что пришло время показать, на что мы способны. Хотелось бы, чтобы пришедшие на стадион болельщики забыли о клубных цветах и надели футболки сборной Италии, которые объединяют нас всех», — цитирует Буффона Football Italia.