«Оренбург» обыграл «Зенит-2» в Санкт-Петербурге

В матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги в Санкт-Петербурге «Оренбург» одержал волевую победу над местным «Зенитом-2» — 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте, когда точным ударом отметился Дмитрий Богаев. На 24-й минуте Дмитрий Ефремов счёт сравнял, а на 62-й Денис Попович забил победный для гостей мяч.

«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей, восемь из которых команда выиграла. «Зенит-2» не побеждает на протяжении шесть матчей.



В таблице первенства «Оренбург» (48 очков) занимает второе место, а «Зенит-2» (21) располагается на 18-й строчке.