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«Оренбург» обыграл «Зенит-2» в Санкт-Петербурге

Футбол

В матче 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги в Санкт-Петербурге «Оренбург» одержал волевую победу над местным «Зенитом-2» — 2:1.

Хозяева вышли вперёд на 10-й минуте, когда точным ударом отметился Дмитрий Богаев. На 24-й минуте Дмитрий Ефремов счёт сравнял, а на 62-й Денис Попович забил победный для гостей мяч.

«Оренбург» продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей, восемь из которых команда выиграла. «Зенит-2» не побеждает на протяжении шесть матчей.

В таблице первенства «Оренбург» (48 очков) занимает второе место, а «Зенит-2» (21) располагается на 18-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
12 ноября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-2
Санкт-Петербург
1 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 – Богаев – 10, 1:1 – Ефремов – 24, 1:2 – Попович – 62
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Зенит-2 ФК Оренбург
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