В «Лужниках» признали, что на матче Россия – Аргентина возникло много проблем

Заместитель директора по коммуникациям и продвижению стадиона «Лужники» Юлия Журкина по итогам прошедшего на арене матча Россия – Аргентина (0:1) прокомментировала поэтапный выход с трибун стадиона.

«Футбольный матч – это не только стадион, который принимает соревнование. Это очень большая совокупность зон ответственности разных задействованных в организации матче структур. Есть штаб, который обеспечивает организацию мероприятия. В него входят представители практически всех городских департаментов: ГУВД, департамент транспорта, РФС, сами «Лужники» и много других. Оргкомитет в этот штаб не входит, они выступают в качестве наблюдателей.

Штаб принимает различные решения. Когда люди стали покидать стадион, начал не выдерживать городской транспорт: метро, МЦК. К примеру, работал только один вестибюль станции метро «Спортивная». Штабом было принято решение порционного выпуска зрителей, чтобы избежать более серьёзных трудностей с проходом людей к метро и МЦК.

«Лужники», как спортивный объект, в экстренных ситуациях можно полностью эвакуировать за 7-15 минут. Но это лишь выпуск зрителей со стадиона. Дальше осуществляется работа городских служб по обеспечению безопасности прохода зрителей до остановок городского транспорта.

Я согласна с городскими властями, которые отмечают, что внештатных ситуаций не было. Это тестовый матч. Здесь ключевое слово – тестовый. Он для того и существует, чтобы тестировать стадион перед чемпионатом мира и выявить все недостатки в работе разных систем. С этим надо работать, чтобы к чемпионату мира всё работало хорошо.

В понедельник пройдёт совещание всех служб, которые принимали участие в организации матча Россия — Аргентина. На нём подведём итоги, составим список сложностей. Наивно было полагать, что всё пройдёт гладко. Возникло множество проблем, и мы должны их исправить.

Что касается допуска на стадион до матча, то мы принимали комплексное решение вместе с организаторами мероприятия. Система контрольно-пропускного доступа новая для нас всех. Если раньше на каждом спортивном объекте «Лужников» проводился отдельный досмотр, то теперь, по требованиям ФИФА, нужно проводить его на входе на территорию стадиона. Вчера был первый день работы контрольно-пропускной службы, в который мы обработали 78 тыс. человек. Не могу давать оценку, справилась эта служба или нет. Это мы поймём в понедельник по итогам совещания», — сказала Журкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.