Гунько: «Спартак-2» находится в неравных условиях с соперниками по ФНЛ

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал крупное поражение от «Балтики» (0:6) в гостевом матче 23-го тура первенства ФНЛ.

«Мы потерпели обидное и болезненное поражение. Наша команда имела шансы в атаке, но не реализовала их.

Основная задача «Спартака-2» — делать футболистов сильнее, и я надеюсь, что негативный опыт, полученный ими сегодня, тоже поможет в достижении нашей цели. Тем не менее мы ожидаем большего от игроков, которые уже на протяжении длительного времени выступают в этой непростой лиге. Мы ожидаем, что они будут двигаться вперёд.

Кроме того, не стоит забывать, что большое влияние на результаты команды оказывает то, что наши футболисты постоянно вызываются в сборные. В этом смысле мы находимся в неравных условиях с соперниками по ФНЛ. Ресурс команды, к сожалению, ограничен. И сегодня мы играли без замен не просто так. Хотя они, конечно, напрашивались.



Два игрока у нас в юношеской сборной, четыре в молодёжной и один — в сборной Замбии", — цитирует Гунько официальный сайт «Спартака».