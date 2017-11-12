Пресс-атташе «Енисея»: такое поведение со стороны Талалаева было не в первый раз

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой прокомментировал поведение главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева на пресс-конференции после матча 23-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Енисеем» (0:2).

Меркис ранее в своём «твиттере» написал следующее: «Талалаева «понесло» на прессухе после матча „Енисей“ — «Тамбов». Два журналиста не выдержали хамства и ушли".

Талалаев, напомним, устроил перепалку с журналистами, а позже в интервью «Спорт-экспрессу» заявил: «Перед матчем стоял с нашим спортивным директором, мы беседовали на серьёзную тему. Подошёл маленький губастый мальчик с очень серьёзным видом и начал нас перебивать. Я попросил его отойти, пока мы не закончим общение. К сожалению, не знал, что это местный пресс-атташе. Видимо, это такая месть его, что ли. Потому что во время пресс-конференции никаких эксцессов, ничего не было. Мне задали вопрос, я ответил на него вопросом. Двое покинули зал, а 20 человек остались. Мы мило беседовали практически 15 минут. Всё, что пишет, как он себя называет, пресс-атташе, спрашивайте у него. У меня есть полное видео пресс-конференции, и если оно вдруг понадобится, вплоть до суда, это можно будет показать. Но я не думаю, что слова какого-то смешного человека стоит вообще комментировать».

«Всё, что было, есть на записи пресс-конференции. Началось всё с того, что Андрей Викторович, вместо ответа на вопрос журналиста, начал задавать ему встречный вопрос. Я вежливо попросил его ответить, но он продолжил полемику. В итоге два красноярских журналиста в ответ на хамство покинули зал. Такое поведение со стороны главного тренера „Тамбова“ было не в первый раз — это замечают уже многие.



Он сказал, что я перебил его, когда он разговаривал со спортивным директором? Я действительно вмешался в разговор, но перед этим выдержал лёгкую паузу. Понял, что поторопился, и тут же извинился. На мой взгляд, когда такие вещи говорит взрослый, солидный дяденька, — это не совсем правильно. Хотя если он ведёт себя так на пресс-конференциях, то добавить тут нечего», — заявил Меркис.