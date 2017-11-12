Капелло считает, что сборную Италии должен возглавить не он, а Анчелотти

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло, который ныне работает в китайском «Цзянсу Сунин», выразил мнение, что, если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, подходящим кандидатом на пост главного тренера национальной команды является 58-летний Карло Анчелотти.

«Возглавить сборную Италии? Я уже выполнил свой долг на уровне национальных сборных. Карло Анчелотти сейчас в правильном возрасте и обладает для этого большим опытом. Ему как раз недостаёт такой работы.

Если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, это станет трагедией. Даже не помню, как в последний раз наша национальная команда не смогла квалифицироваться в 1958 году. Мне тогда было 12 лет. Несмотря на то что сейчас работаю в Китае, просыпаюсь в три часа ночи, чтобы увидеть матчи национальной команды», — цитирует 71-летнего специалиста Football Italia со ссылкой на Quotidiano Sportivo.

В первом матче плей-офф квалификационного турнира за право участия в чемпионате мира — 2018 сборная Италии на выезде проиграла Швеции (0:1). Ответный матч подопечные Джампьеро Вентуры проведут 13 ноября.