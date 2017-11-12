Гранквист: всё давление на Италию, сборной Швеции нечего терять

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от ответного стыкового матча со сборной Италии за путёвку на чемпионат мира — 2018.

Напомним, что в первой игре на своём поле шведы добились победы со счётом 1:0. Второй матч пройдёт в Милане 13 ноября.

«Всё давление по-прежнему на Италию, поскольку она является великой футбольной страной, которая не пропускала чемпионат мира с 1958 года. Нам нечего терять, и мы выполним хорошую работу, как сделали это в Стокгольме.

Мы знаем, что если не пропустим, то выйдем на чемпионат мира, так что это наша цель. Очевидно, что если мы забьём в гостях, у нас будет ещё больше шансов пройти.

Главная цель — гарантировать, что Италия не получит возможностей для взятия ворот", — приводит слова Гранквиста Football Italia.