Спартаковец Пашалич в запасе сборной Хорватии на матч с Грецией

Стали известны стартовые составы сборных Греции и Хорватии на ответный стыковой матч за право выступить на чемпионате мира — 2018.

Полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич начнёт встречу в запасе хорватской сборной.

Греция: Карнезис, Торосидис, Рецос, Папастатопулос, Манолас, Тахцидис, Зека, Циолис, Христодулопулос, Митроглу, Бакасетас.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Перишич, Калинич, Манджукич.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Греция — Хорватия. Начало — в 22:45 мск.

Напомним, что в первом матче хорваты на своём поле разгромили греков со счётом 4:1.