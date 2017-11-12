Экс-хавбек «Динамо» Манише назвал худшего тренера в своей карьере

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Атлетико» Манише, который известен по выступлениям за московское «Динамо» с 2005 по 2006 год, назвал экс-наставника «матрасников» Абеля Ресино худшим тренером, с которым он сталкивался в своей карьере.

«Ресино был худшим тренером, с которым я работал. Когда перешёл в «Атлетико», у меня были проблемы, и при Хавьере Агирре я сидел на скамейке запасных. А с приходом Ресино стало ещё хуже. Не понимаю, как ему вообще удалось стать тренером.

Однажды перед матчем Кубка он подумал, что я симулирую травму. Я пошёл в клинику, чтобы сделать МРТ. Обнаружилось, что у меня жидкость в колене, но даже после этого он мне не поверил. После он перед всей командой сказал, что больше не рассчитывает на меня, а также обвинил во лжи. Я ответил ему, что если он не может управлять группой из 24 взрослых мужчин, то как он сможет обеспечить адекватное образование своим детям», — цитирует Манише Marca со ссылкой на интервью в Record.

Манише выступал за «Атлетико» с 2006 по 2009 год, а в 2011 году повесил бутсы на гвоздь. Ресино работал с мадридской командой в 2009 году, а с 2015 года остаётся без тренерской работы.