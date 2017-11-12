100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

О'Нил: в итоге сборная Северной Ирландии пострадала от плохого решения судьи

Футбол

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал ничью в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 с командой Швейцарии (0:0). Наставник выразил мнение, что ошибка румынского арбитра Овидиу Хацегана, который назначил пенальти в первом матче, повлияла на исход противостояния. В Белфасте Швейцария выиграла со счётом 1:0, реализовав 11-метровый.

«В конечном счёте мы пострадали от плохого решения арбитра в первом матче. Мы сыграли сегодня великолепно. Северная Ирландия была лучше соперника. Мы боролись все 94 минуты. Игроки сейчас опустошены, но я ими очень горжусь.

Конечно, будем сожалеть о том, что не удалось выйти на ЧМ-2018. Если бы не тот пенальти в первом матче, играли бы сейчас дополнительное время. Очень больно терпеть поражение таким образом. Мы заслуживали хотя бы права сыграть дополнительное время сегодня, но нужно двигаться дальше», — цитирует О'Нила BBC.

Сборная Швейцарии через стыковые матчи пробилась на чемпионат мира – 2018
Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол Майкл ОНил Футбольное судейство
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент