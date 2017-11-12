О'Нил: в итоге сборная Северной Ирландии пострадала от плохого решения судьи

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал ничью в ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 с командой Швейцарии (0:0). Наставник выразил мнение, что ошибка румынского арбитра Овидиу Хацегана, который назначил пенальти в первом матче, повлияла на исход противостояния. В Белфасте Швейцария выиграла со счётом 1:0, реализовав 11-метровый.

«В конечном счёте мы пострадали от плохого решения арбитра в первом матче. Мы сыграли сегодня великолепно. Северная Ирландия была лучше соперника. Мы боролись все 94 минуты. Игроки сейчас опустошены, но я ими очень горжусь.

Конечно, будем сожалеть о том, что не удалось выйти на ЧМ-2018. Если бы не тот пенальти в первом матче, играли бы сейчас дополнительное время. Очень больно терпеть поражение таким образом. Мы заслуживали хотя бы права сыграть дополнительное время сегодня, но нужно двигаться дальше», — цитирует О'Нила BBC.