100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Рауш – о Месси: приятно встретиться с лучшим игроком и попытаться его остановить

Футбол

Защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш после домашнего поражения от сборной Аргентины в товарищеском матче поделился впечатлениями от встречи на поле с нападающим соперника Лионелем Месси. Встреча прошла на стадионе «Лужники» накануне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Приятно было встретиться на поле с лучшим футболистом и попытаться его остановить. Продолжаем работать», — написал Рауш в своём «инстаграме», опубликовав совместную фотографию с Месси из эпизода матча.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Константина Рауша.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Кёльн Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол ФК Барселона Лионель Месси Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент