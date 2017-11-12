Рауш – о Месси: приятно встретиться с лучшим игроком и попытаться его остановить

Защитник «Кёльна» и сборной России Константин Рауш после домашнего поражения от сборной Аргентины в товарищеском матче поделился впечатлениями от встречи на поле с нападающим соперника Лионелем Месси. Встреча прошла на стадионе «Лужники» накануне и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Приятно было встретиться на поле с лучшим футболистом и попытаться его остановить. Продолжаем работать», — написал Рауш в своём «инстаграме», опубликовав совместную фотографию с Месси из эпизода матча.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Константина Рауша.