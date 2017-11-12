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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Бензема считает, что не будет вызван в сборную Франции, пока её тренирует Дешам

Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах вернуться в сборную Франции.

Напомним, что нынешний главный тренер национальной команды Дидье Дешам перестал вызывать 29-летнего форварда после скандала, связанного с шантажом Матьё Вальбуэна.

«Конечно, я хочу быть в команде Дидье Дешама. Я пропустил Евро во Франции, когда у меня был великолепный сезон. У меня нет проблем с тренером, но я знаю, что пока он там, меня не вызовут.

ЧМ? Я всё ещё верю. Это мечта каждого игрока. Прошло уже два с половиной года, как я не вызываюсь в сборную Франции, не надо быть глупым», – цитирует Бензема Le Figaro.

Бензема: надеюсь, смогу сыграть за сборную Франции на ЧМ-2018 в России
Источник: Le Figaro Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Футбол ФК Реал Мадрид Дидье Дешам Карим Бензема
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