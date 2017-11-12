Шевченко понизят зарплату в сборной Украины

Исполком Федерации футбола Украины дал добро на продление контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Но при этом условия сотрудничества будут пересмотрены в сторону понижения, сообщает «Террикон» со ссылкой на программу «Великий футбол». Шевченко и его помощники якобы не возражают.



Косвенно эти данные подтвердил президент ФФУ Андрей Павелко, которого спросили, действительно ли тренерскому штабу предложены контракты на более скромных условиях.



«Сегодня этот блок вопросов переведён на уровень принятия решений главным тренером. Конечно, мы бы хотели эффективно оптимизировать любые затраты. Есть время проанализировать те или иные возможности для тренерского штаба, сделать выводы, как жить дальше и какие цели ставить, с кем развивать украинский футбол и национальную сборную», — заявил Павелко.