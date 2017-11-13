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«ПСЖ» может уволить Эмери до открытия зимнего трансферного окна

Футбол

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Унаи Эмери до открытия зимнего трансферного окна 1 января, сообщает Yahoo Sport.

По информации издания, такое решение боссы парижского клуба могут принять в связи с ростом напряжения между испанским специалистом и звёздной команды. Отмечается, что летний приход в клуб нападающего Неймара подорвал авторитет Эмери в коллективе. Если руководство в итоге уволит Унаи, то оно может попробовать пригласить на его место главного тренера «Мачестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«ПСЖ» после 12 туров чемпионата Франции располагается на первом месте в турнирной таблице.

Эмери сократил просмотр видеоразборов матчей, чтобы угодить Неймару
Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК ПСЖ Жозе Моуринью Неймар Унаи Эмери
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