«ПСЖ» может уволить Эмери до открытия зимнего трансферного окна

Руководство «ПСЖ» рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Унаи Эмери до открытия зимнего трансферного окна 1 января, сообщает Yahoo Sport.

По информации издания, такое решение боссы парижского клуба могут принять в связи с ростом напряжения между испанским специалистом и звёздной команды. Отмечается, что летний приход в клуб нападающего Неймара подорвал авторитет Эмери в коллективе. Если руководство в итоге уволит Унаи, то оно может попробовать пригласить на его место главного тренера «Мачестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«ПСЖ» после 12 туров чемпионата Франции располагается на первом месте в турнирной таблице.