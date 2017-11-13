Бакайоко: вызванные в сборную Франции Рабио, Канте и Матюиди не лучше меня

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал непопадание в состав сборной Франции на ноябрьские товарищеские матчи, выразив мнение, что он не хуже вызванных в команду других опорных полузащитников.

«Разочарован, что не попал в состав. Всё ещё рассчитываю выступить на чемпионате мира, это остаётся моей целью.

Я выступаю за большой клуб – думаю, этот факт сможет сыграть свою роль. Считаю, что Рабио, Канте и Матюиди не лучше меня. Уважаю выбор тренера и этих футболистов, которые являются моими друзьями, но я хотел бы быть с ними в национальной команде», — цитирует Бакайоко L`Equipe.