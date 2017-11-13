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Бакайоко: вызванные в сборную Франции Рабио, Канте и Матюиди не лучше меня

Футбол

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал непопадание в состав сборной Франции на ноябрьские товарищеские матчи, выразив мнение, что он не хуже вызванных в команду других опорных полузащитников.

«Разочарован, что не попал в состав. Всё ещё рассчитываю выступить на чемпионате мира, это остаётся моей целью.

Я выступаю за большой клуб – думаю, этот факт сможет сыграть свою роль. Считаю, что Рабио, Канте и Матюиди не лучше меня. Уважаю выбор тренера и этих футболистов, которые являются моими друзьями, но я хотел бы быть с ними в национальной команде», — цитирует Бакайоко L`Equipe.

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Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Франции — Футбол ФК ПСЖ Челси Адриен Рабио Блез Матюиди Н'Голо Канте Тьемуэ Бакайоко
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