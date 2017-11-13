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Коутиньо заявил, что счастлив в «Ливерпуле» и доволен своей жизнью

Футбол

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо заявил, что счастлив выступать в «Ливерпуле». Напомним, что летом 25-летнего футболиста пыталась приобрести «Барселона». При этом ранее сообщалось, что в январское трансферное окно каталонский клуб предпримет новую попытку купить Коутиньо.

«Я играю в одной из крупнейших лиг в мире. Я всегда счастлив. Однако сейчас важно сконцентрироваться на национальной команде. В данный момент я очень доволен своей жизнью», — заявил Коутиньо в преддверии товарищеского матча с командой Англии, который состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 14 ноября.

«Я готов на 100%. У меня была травма, и я пропустил три матча, но я возвращаюсь, и полностью готов к предстоящий игре. Носить футболку сборной Бразилии всегда большая честь. Для меня будет честью играть в этом матче. Мы ожидаем отличное шоу», — цитирует Коутиньо Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Сборная Бразилии — Футбол ФК Барселона Филиппе Коутиньо
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