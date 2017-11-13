Фёллер выделил четыре сборных, которые могут помешать Германии выиграть ЧМ-2018

Спортивный директор леверкузенского «Байера» и бывший главный тренер сборной Германии Руди Фёллер поделился мнением о шансах сборной Германии защитить титул чемпиона мира на мундиале в России, который пройдёт летом 2018 года. Специалист не назвал среди главных фаворитов турнира победителя Евро-2016 сборную Португалии и не упомянул ни одной команды из Южной Америки.

«Может ли сборная Германии защитить титул чемпиона мира? Конечно, да, но это будет сложно, поскольку кроме сборной Бразилии никому этого не удавалось. Ещё до войны Италия побеждала дважды, но тогда участие на мундиале принимали только пять команд.

Наша сборная Германии действительно среди фаворитов ЧМ-2018. Может быть, наряду с Испанией, Францией и Англией, у которой очень хорошая команда. Может быть, ещё Бельгия. Начиная с четвертьфинала турнира решающую роль будет играть физическая форма, в которой будут пребывать команды. Но то, что у сборной Германии есть шанс защитить чемпионство, это точно», — цитирует Фёллера FourFourTwo.