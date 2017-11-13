Бензема: Роналду более эгоистичен, чем я

Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнил себя с партнёром по команде Криштиану Роналду, назвав португальца более эгоистичным футболистом.

«Роналду более эгоистичен, чем я, но это нормально. Мы хорошо ладим, мне нравится играть с ним. Его эгоизм меня не беспокоит, поскольку это идёт на пользу команде», — приводит слова Бензема Marca.

В нынешнем сезоне Бензема и Роналду провели по семь матчей в чемпионате Испании, но забили лишь по одному мячу каждый. «Сливочные» занимают третье место в Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на 8 очков.