Бензема: Роналду более эгоистичен, чем я

Нападающий «Реала» Карим Бензема сравнил себя с партнёром по команде Криштиану Роналду, назвав португальца более эгоистичным футболистом.
«Роналду более эгоистичен, чем я, но это нормально. Мы хорошо ладим, мне нравится играть с ним. Его эгоизм меня не беспокоит, поскольку это идёт на пользу команде», — приводит слова Бензема Marca.
В нынешнем сезоне Бензема и Роналду провели по семь матчей в чемпионате Испании, но забили лишь по одному мячу каждый. «Сливочные» занимают третье место в Примере, отставая от лидирующей «Барселоны» на 8 очков.
Бензема считает, что не будет вызван в сборную Франции, пока её тренирует Дешам