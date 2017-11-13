Лаллана: Клопп, когда злится, хочет выразиться по-немецки

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассказал журналисту Рафаэлю Хонигштейну, каким может быть наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Рассказ Лалланы был опубликован в книге Хонигштейна о Клоппе.

«Очень часто Клопп, когда злится, говорит нам: „Хотел бы, б****, я сказать вам это по-немецки“. На самом деле он блестяще говорит по-английски. Я понимаю всё, что он хочет сказать. Но временами это его расстраивает. Клопп может устроить тебе взбучку, может искренне похвалить. Может обнять, и это будет от души.



Он скажет, если доволен тобой, скажет, если недоволен. Это абсолютно искренний человек. Он не может скрывать эмоции», – приводит Daily Mail слова Лалланы, опубликованные в книге.