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Лаллана: Клопп, когда злится, хочет выразиться по-немецки

Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассказал журналисту Рафаэлю Хонигштейну, каким может быть наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Рассказ Лалланы был опубликован в книге Хонигштейна о Клоппе.

«Очень часто Клопп, когда злится, говорит нам: „Хотел бы, б****, я сказать вам это по-немецки“. На самом деле он блестяще говорит по-английски. Я понимаю всё, что он хочет сказать. Но временами это его расстраивает. Клопп может устроить тебе взбучку, может искренне похвалить. Может обнять, и это будет от души.

Он скажет, если доволен тобой, скажет, если недоволен. Это абсолютно искренний человек. Он не может скрывать эмоции», – приводит Daily Mail слова Лалланы, опубликованные в книге.

Клопп до перехода в «Ливерпуль» отверг предложение другого клуба АПЛ
Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Адам Лаллана Юрген Клопп
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