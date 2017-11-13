Бендтнер: ирландцы защищались так, будто это был последний матч в жизни

Форвард сборной Дании Никлас Бендтнер поделился впечатлениями от ничьей с Ирландией (0:0) в первом стыковом матче европейской квалификации за право на участие в чемпионате мира — 2018, а также рассказал, чего ждёт от ответной встречи в Дублине.

«Я бы сказал, что Ирландия не удивила нас в первом матче. Мы знали, что они будут играть глубоко в обороне. Именно так они и добились успехов. Вместе с тем, мы полагали, что они будут атаковать более активно, а не просто бить мяч вперёд в надежде на форварда. Но они защищались, будто это был последний матч в жизни. У нас было три хороших момента, возможно, их нужно было использовать лучше. Ирландия — сильный соперник, так что в выездном матче мы должны воспользоваться нашими голевыми моментами и забить гол.

Думаю, что ответный матч будет совсем другим. Ирландцы знают, что дома не смогут играть так глубоко в обороне. Они должны постараться забить гол. Думаю, они будут открываться немного больше, чем в первой игре, так что у нас появится пространство. Считаю, что ответная встреча получится более интересной для зрителей. Возможно, у нас есть небольшое преимущество, ведь результативная ничья в Дублине будет нам на руку", — приводит слова Бендтнера The Guardian.