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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Бендтнер: ирландцы защищались так, будто это был последний матч в жизни

Футбол

Форвард сборной Дании Никлас Бендтнер поделился впечатлениями от ничьей с Ирландией (0:0) в первом стыковом матче европейской квалификации за право на участие в чемпионате мира — 2018, а также рассказал, чего ждёт от ответной встречи в Дублине.

«Я бы сказал, что Ирландия не удивила нас в первом матче. Мы знали, что они будут играть глубоко в обороне. Именно так они и добились успехов. Вместе с тем, мы полагали, что они будут атаковать более активно, а не просто бить мяч вперёд в надежде на форварда. Но они защищались, будто это был последний матч в жизни. У нас было три хороших момента, возможно, их нужно было использовать лучше. Ирландия — сильный соперник, так что в выездном матче мы должны воспользоваться нашими голевыми моментами и забить гол.

Думаю, что ответный матч будет совсем другим. Ирландцы знают, что дома не смогут играть так глубоко в обороне. Они должны постараться забить гол. Думаю, они будут открываться немного больше, чем в первой игре, так что у нас появится пространство. Считаю, что ответная встреча получится более интересной для зрителей. Возможно, у нас есть небольшое преимущество, ведь результативная ничья в Дублине будет нам на руку", — приводит слова Бендтнера The Guardian.

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Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
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Сборная Дании - Футбол Сборная Ирландии — Футбол Никлас Бендтнер
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