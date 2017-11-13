«Реал» заинтересован в услугах Фекира

Мадридский «Реал» проявляет интерес к нападающему «Лиона» Набилю Фекиру. Как сообщает AS со ссылкой на SFR Sport, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан следит за выступлениями 24-летнего футболиста и был бы рад его переезду в Мадрид.

В услугах Фекира также заинтересованы «Барселона», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Контракт нападающего с «Лионом» рассчитан до 2020 года.

В нынешнем сезоне Фекир провёл 11 матчей во французской Лиге 1, забил 11 голов и отдал 4 результативные передачи. Также на его счету 4 матча и 1 гол в Лиге Европы.